 Мирзоян о подписании мирного договора с Азербайджаном: Есть вопросы, есть над чем работать | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Мирзоян о подписании мирного договора с Азербайджаном: Есть вопросы, есть над чем работать

First News Media23:20 - 27 / 08 / 2025
Мирзоян о подписании мирного договора с Азербайджаном: Есть вопросы, есть над чем работать

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что для подписания мирного договора с Азербайджаном "есть над чем работать".

Об этом он сообщил в интервью общественной телекомпании Армении.

"Мы не говорим, что соглашение подписано. Да, оно парафировано, будут действия, но я предполагаю, что последующие этапы подписания и ратификации, возможно, не смогут превзойти по весу даже парафирование. Есть вопросы, есть над чем работать, многое предстоит сделать. В мирном договоре нет положений, которые были бы по сути хороши для одной страны и по сути плохи для другой", - сказал Мирзоян.

Поделиться:
199

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев поздравил «Карабах» с выходом в основной этап Лиги ...

Политика

Мирзоян о подписании мирного договора с Азербайджаном: Есть вопросы, есть над чем ...

Футбол

«Карабах» спустя восемь лет вышел в основной этап Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО

Политика

Азербайджанские журналисты посетили штаб-квартиру НАТО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Мирзоян о подписании мирного договора с Азербайджаном: Есть вопросы, есть над чем работать

Умер мужчина, которого ударил ножом собственный сын

Азербайджанские журналисты посетили штаб-квартиру НАТО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Ялчин Рафиев: Азербайджано-российские взаимосвязи находятся в центре внимания

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Баку надеется, что команда Трампа добьется в Конгрессе полной отмены 907-й поправки

Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки

Президент: Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан занимают важную геостратегическую позицию, соединяя Восток с Западом, Север с Югом

Ильхам Алиев примет участие в саммите ШОС

Последние новости

В России предложили запретить ношение хиджаба в школах

Сегодня, 00:00

Президент Ильхам Алиев поздравил «Карабах» с выходом в основной этап Лиги чемпионов УЕФА

27 / 08 / 2025, 23:42

Мирзоян о подписании мирного договора с Азербайджаном: Есть вопросы, есть над чем работать

27 / 08 / 2025, 23:20

«Карабах» спустя восемь лет вышел в основной этап Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО

27 / 08 / 2025, 23:00

В трех районах Баку снесут аварийные дома

27 / 08 / 2025, 22:40

Умер мужчина, которого ударил ножом собственный сын

27 / 08 / 2025, 22:20

В Лачине проходят Международные дни кино стран СНГ

27 / 08 / 2025, 22:00

Пострадавшие от избиения родителями в Агдаме дети взяты под контроль - ОБНОВЛЕНО

27 / 08 / 2025, 21:20

Азербайджанские журналисты посетили штаб-квартиру НАТО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

27 / 08 / 2025, 21:20

В США родители обвиняют ChatGPT в смерти 16-летнего сына

27 / 08 / 2025, 20:40

Ялчин Рафиев: Азербайджано-российские взаимосвязи находятся в центре внимания

27 / 08 / 2025, 20:20

В США произошла стрельба в католической школе, 20 пострадавших, 3 погибших - ОБНОВЛЕНО

27 / 08 / 2025, 20:00

В России может появиться аналог Instagram

27 / 08 / 2025, 19:45

Лидеры Франции, Германии и Польши выразили в Кишиневе поддержку членству Молдовы в ЕС

27 / 08 / 2025, 19:15

Азербайджанский дзюдоист взял бронзу чемпионата мира в Софии

27 / 08 / 2025, 19:00

Посол Франции в Азербайджане проинформирована о деталях Вашингтонской встречи - ФОТО

27 / 08 / 2025, 18:45

В центре отдыха «Бильгя» СГБ была организована встреча с участниками Отечественной войны - ФOTO

27 / 08 / 2025, 18:30

Турецкие медиа широко осветили интервью Президента Азербайджана телеканалу «Аль-Арабия»

27 / 08 / 2025, 18:00

Наркокурьер использовал семью для доставки смертельного груза из Ирана

27 / 08 / 2025, 17:42

Обсуждены вопросы контроля за организацией питания во время III Игр стран СНГ

27 / 08 / 2025, 17:37
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06