Мирзоян о подписании мирного договора с Азербайджаном: Есть вопросы, есть над чем работать

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что для подписания мирного договора с Азербайджаном "есть над чем работать".

Об этом он сообщил в интервью общественной телекомпании Армении.

"Мы не говорим, что соглашение подписано. Да, оно парафировано, будут действия, но я предполагаю, что последующие этапы подписания и ратификации, возможно, не смогут превзойти по весу даже парафирование. Есть вопросы, есть над чем работать, многое предстоит сделать. В мирном договоре нет положений, которые были бы по сути хороши для одной страны и по сути плохи для другой", - сказал Мирзоян.