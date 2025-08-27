В Афганистане в результате ДТП с участием автобуса погибли десятки человек

В столице Афганистана в среду перевернулся пассажирский автобус, в результате чего погибли по меньшей мере 25 человек, сообщил представитель властей.

Инцидент произошёл рано утром в районе Арганди в Кабуле. Автобус шёл с юга Афганистана с пассажирами из Гильменда и Кандагара.

По словам представителя МВД Абдула Матина Кани, причиной аварии, в которой также пострадали 27 человек, стало неосторожное вождение.

Несчастный случай произошел менее чем через неделю после аварии в западной провинции Герат, в результате которой погибло около 80 человек.

Источник: «Аль-Арабия»