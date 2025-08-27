 Повышенные таможенные пошлины США для Индии вступили в силу | 1news.az | Новости
Повышенные таможенные пошлины США для Индии вступили в силу

First News Media12:15 - Сегодня
Пошлины в размере 50% на товары, экспортируемые Индией в США, начали действовать со среды, 27 августа.

Как констатирует агентство AFP, эта таможенная ставка - одна из самых высоких из введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении торговых партнеров его страны.

Сам Трамп объясняет необходимость жесткой меры желанием наказать Индию посредством вторичных санкций за то, что она не отказывается от закупок российской нефти, несмотря на продолжающуюся войну в Украине, поскольку доходы от продажи энергоресурсов Москва использует в том числе и для финансирования вторжения в соседнее государство.

Между тем повышенная ставка в 50% распространяется не на все товары, ввозимые в США из Индии.

Исключения были сделаны, в частности, для фармацевтики и компьютерных чипов. Как объявил ранее Трамп, в перспективе для товаров из этих категорий США введут отдельные виды пошлин.

На протяжении последних трех недель в отношении импорта из Индии в США уже действовали штрафные тарифы в размере 25%. После Китая Индия является самым крупным покупателем российской нефти.

С начала войны в Украине в феврале 2022 года объем закупок в этой области вырос в Индии с двух до 36%.

Критики полагают, что некоторые западные страны, официально поддерживающие антивоенные санкции, по-прежнему покупают российскую нефть, однако уже через Индию. Между тем премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркивает, что хочет сделать свою страну более независимой в плане энергопоставок.

Источник: DW

