 СМИ: США предложили Баку присоединиться к стабилизационной миссии в Газе
Политика

First News Media12:20 - Сегодня
Надежные источники сообщили AnewZ, что США предложили Азербайджану присоединиться к стабилизационным силам в Газе – международной миссии, призванной обеспечить безопасность на территории после прекращения боевых действий и расширения доступа гуманитарной помощи.

Согласно информации, полученной каналом AnewZ, Баку еще не принял окончательного решения. Позиция Азербайджана остается неизменной: любое участие должно основываться на резолюции Совета Безопасности ООН, которая придает международную легитимность и устанавливает чёткий мандат.

Эта миссия не является классической миротворческой операцией ООН. Она задумывается как многонациональные стабилизационные силы, аналогичные миротворческим структурам, созданным после балканских конфликтов, — предназначенные для обеспечения безопасности ключевых объектов, доставки гуманитарной помощи и предотвращения возобновления вооруженного противостояния в период формирования политических структур.

Международные стабилизационные силы – это предлагаемая многонациональная миссия, поддерживаемая США, задачей которой является поддержание безопасности, содействие оказанию гуманитарной помощи и надзор за восстановлением Газы после прекращения военных действий. Инициатива направлена на предотвращение возобновления насилия, содействие восстановлению важнейших объектов инфраструктуры и поддержку перехода к стабильному управлению.

Ожидается, что США не будут направлять свои войска. Вместо этого Вашингтон нацелен на создание коалиции из доверенных региональных и международных партнеров, причем Азербайджан рассматривается как надежный участник, способный обеспечить как дипломатический баланс, так и опыт в стратегических мирных усилиях.

Израильские СМИ сообщают, что эта концепция недавно обсуждалась между вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, поскольку Вашингтон и его партнёры изучают варианты послевоенной системы безопасности в Газе.

Подход Азербайджана к Газе остается неизменным. Баку координирует свои действия с Организацией исламского сотрудничества, Лигой арабских государств и более широким исламским миром, подчёркивая, что арабские государства должны сначала выработать единое видение будущего Газы, прежде чем в дело вмешаются внешние игроки.

Источники сообщают, что арабские партнеры приняли к сведению сбалансированную позицию Азербайджана, основанную на давних связях с исламским миром и сотрудничестве с Палестиной.

Дипломатия теперь перемещается в Нью-Йорк, и пока регион идет по хрупкому пути к стабильности, Азербайджан находится на перекрестке региональной ответственности и новых глобальных ожиданий.

