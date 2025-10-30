 Правительство Армении одобрило проект о сокращении срока службы в армии | 1news.az | Новости
Армения

Правительство Армении одобрило проект о сокращении срока службы в армии

First News Media11:45 - Сегодня
Правительство Армении на заседании в четверг одобрило законопроект, предусматривающий сокращение срока срочной службы в армии с 24 до 18 месяцев.

Документ с поправками в закон "О воинской службе и статусе военнослужащего" в неотложном порядке будет направлен на рассмотрение в Национальное собрание в неотложном порядке, передают армянские СМИ.

Замминистра обороны Арман Саркисян, представляя законопроект, уточнил, что фактически зимний призыв начнется с 7 января 2026 года. 18-месячный срок не будет распространяться на тех, кто до этой даты, по состоянию на 1 января 2026-го, еще будет находиться на срочной службе.

Согласно пояснительной записке, инициатива реализуется в рамках программы правительства на 2021–2026 годы, предусматривающей сокращение срока службы за счет увеличения числа контрактников.

Рост доли военнослужащих по контракту обеспечивается за счет реализации программы "Защитник Отечества", которая предусматривает переход со срочной службы на контрактную при сохранении социальных и финансовых льгот. Кроме того, численность контрактников увеличилась благодаря выпуску профессионального сержантского состава и набору среди жителей приграничных сел.

В связи с этим замминистра сообщил, что по этой программе контрактную службу проходят 4 220 человек.

