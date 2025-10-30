Пашинян заявил о важности реализации проекта TRIPP для региона

Премьер-министр РА Никол Пашинян на Парижском мирном форуме коснулся проекта TRIPP и подчеркнул важность его реализации для Армении и Азербайджана.

«Региональная коммуникация означает, что у нас будет возможность, я имею в виду и Армению, и Азербайджан, использовать территорию друг друга для внутренней, двусторонней и международной связи, и это означает, что через нашу территорию откроется новый путь для международного транзита.

Учитывая, что сейчас мир переживает кризис цепочки поставок, это действительно может изменить ситуацию как для международной торговли, так и для нашего региона», - подчеркнул премьер-министр Пашинян, передают армянские телеграм-каналы.

Он добавил, что будут открыты каналы связи из Персидского залива, из Оманского залива в Черное море, будет новая связь между Каспийским и Средиземным морями, для Армении будут созданы новые возможности.

Говоря о предстоящих в Армении парламентских выборах, Пашинян отметил, что это политическое событие, имеющее большое значение, важное для мирного процесса.