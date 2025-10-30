 Армения отказалась требовать возвращения покинувших Карабах армян | 1news.az | Новости
Армения

Армения отказалась требовать возвращения покинувших Карабах армян

First News Media12:05 - Сегодня
Армения отказалась требовать возвращения покинувших Карабах армян

На фоне продолжающегося мирного процесса с Азербайджаном в Ереване все отчетливее звучат сигналы о пересмотре прежней риторики.

Во время 12-й пленарной сессии Парламентской ассамблеи Восточного партнерства (Евронест), прошедшей 30 октября, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Арман Егоян фактически признал, что официальный Ереван не требует от Азербайджана возвращения покинувших Карабах армян.

Как сообщают армянские СМИ, Егоян, комментируя поправки депутата от оппозиционного блока «Армения» Артура Хачатряна, отметил, что предложение Хачатряна о включении в итоговую резолюцию сессии «гарантии безопасного возвращения перемещенных лиц» не отражает официальную позицию Армении.

«Должностные лица Армении, отвечающие за внешнюю политику, на данный момент не выдвигают такого требования к Азербайджану», - подчеркнул депутат.

Таким образом, заявление представителя правящей партии можно рассматривать как косвенное признание Ереваном новой реальности, сложившейся после восстановления суверенитета Азербайджана.

Армения фактически отказывается от своих прежних территориальных претензий и переходит к прагматичной повестке, в которой вопрос возвращения армян Карабаха теряет актуальность.

