В Китае блогерам запретили говорить о ряде тем без подтверждённой квалификации

В Китае вступил в силу новый закон, способный радикально изменить экосистему онлайн-контента.

С 25 октября влиятельные лица, желающие говорить на темы, связанные с медициной, правом, образованием или финансами, обязаны подтвердить свою квалификацию официальными документами - дипломом, профессиональной лицензией или сертификатом.

По данным Управления киберпространства Китая (CAC), нововведение направлено на борьбу с дезинформацией и защиту пользователей от сомнительных советов. Однако аналитики отмечают, что этот шаг также укрепляет контроль государства над тем, кто имеет право формировать общественное мнение в сети.

Платформы Douyin (китайская версия TikTok), Bilibili и Weibo теперь несут прямую ответственность за проверку подлинности квалификаций блогеров. Кроме того, они обязаны следить, чтобы публикации сопровождались корректными источниками и предупреждениями — например, указанием, что материал основан на исследованиях или что видео создано с использованием искусственного интеллекта.

Регулятор также запретил продвижение медицинских препаратов, биодобавок и «здорового питания» под видом просветительского контента. Это направлено на пресечение скрытой рекламы, часто маскировавшейся под экспертные советы.

Новый закон может стать переломным моментом для китайского сегмента интернета, где миллионы пользователей привыкли получать советы от блогеров без формального образования. Теперь без официального статуса любой «врач из TikTok» или «финансовый эксперт из Douyin» рискует оказаться вне закона.

Источник: Mint

Джамиля Суджадинова