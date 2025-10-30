Орбан и Трамп определились с местом и датой встречи

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 7 октября.

Об этом заявил на брифинге для журналистов глава канцелярии руководителя правительства Гергей Гуйяш.

«Премьер-министр Венгрии будет принят президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 7 ноября», - сказал он.

Гуйяш сообщил, что к встрече лидеров двух стран готовится большой пакет соглашений в области финансово-экономического, энергетического и военно-промышленного сотрудничества.

«Мы также считаем важным, что премьер-министр Венгрии последовательно отстаивает дело мира», - сказал глава канцелярии, напомнив, что Орбан совершал поездки в Россию, Китай, США и Украину для урегулирования российско-украинского конфликта. По его словам, американский президент также предпринимает важные усилия для достижения этой цели.

Гуйяш отметил, что правительство Венгрии очень радо решению президентов РФ и США выбрать Будапешт в качестве места своей следующей встречи. «Наша цель заключается в том, чтобы между сторонами [украинского] конфликта было достигнуто мирное соглашение», - заявил руководитель канцелярии. Он заверил, что Будапешт окажет необходимое содействие в организации мирного саммита, «даже если европейские лидеры будут проводить иную политику».

Источник: ТАСС