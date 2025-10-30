 Во Франции по делу об ограблении Лувра задержали пятерых человек | 1news.az | Новости
В мире

Во Франции по делу об ограблении Лувра задержали пятерых человек

First News Media11:38 - Сегодня


Французская полиция задержала пять новых подозреваемых по делу об ограблении Лувра.

Об этом сообщило радио RTL со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Все они были задержаны в среду вечером «в разных местах в Парижском регионе». Телеканал LCI в свою очередь сообщал о задержании четырех новых подозреваемых.

В чем именно подозревают задержанных и связаны ли они с двумя подозреваемыми, которым в среду вечером были предъявлены обвинения в непосредственном участии в ограблении музея, не уточняется.

Ограбление произошло в Лувре 19 октября. Трое злоумышленников разбили окна в главном парижском музее, проникли внутрь с помощью автовышки и похитили ювелирные украшения из коллекции Наполеона III на сумму более 102 млн евро. В частности, было украдено 9 ювелирных изделий, в том числе диадема, ожерелье и брошь, принадлежавшие французской императорской семье, включая императрицу Евгению, жену Наполеона III.

Источник: ТАСС

