Первые домашние роботы теперь в продаже - ФОТО

На рынке «умных» устройств появился многофункциональный домашний робот NEO, способный взять на себя большую часть повседневных забот.

Разработчики называют его «домашним ассистентом будущего», и, похоже, это не преувеличение.

NEO умеет не только стирать бельё, мыть посуду и убирать полы, но и переносить грузы весом до 25 килограммов. Благодаря встроенному искусственному интеллекту робот адаптируется к привычкам владельца: анализирует режим дня семьи, выбирает оптимальное время для уборки или стирки и даже способен обучаться новым навыкам.

Кроме того, NEO можно попросить рассказать сказку ребёнку или напомнить о запланированных делах. Он реагирует на голосовые команды и управляется через мобильное приложение. Робот самостоятельно ищет станцию подзарядки, что делает его полностью автономным внутри дома.

По словам производителей, NEO не просто реагирует на приказы, а постепенно становится частью «умного дома», системой, способной мыслить и действовать проактивно.

Цена технологии будущего пока остаётся высокой: 500 долларов в месяц при аренде или 20 000 долларов при покупке. Тем не менее, эксперты считают, что при активном использовании робот может значительно сократить расходы на бытовые услуги и освободить владельцам время.

Источник: YahooNews

Джамиля Суджадинова