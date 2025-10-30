СМИ: Пакистан возобновил переговоры с Афганистаном по просьбе Турции

Пакистан по просьбе Турции согласился возобновить переговоры с Афганистаном после того, как предыдущие раунды переговоров не привели к приемлемому решению, сообщает Geo News со ссылкой на источники.

"Источники, знакомые с ситуацией, сообщили Geo News, что Пакистан решил возобновить диалог, чтобы дать еще один шанс для достижения мира. Пакистанская делегация, которая готовилась вернуться домой после срыва предыдущих переговоров, теперь продлит свое пребывание в Стамбуле для продолжения обсуждений", – говорится в публикации.

По данным источников, переговоры будут сосредоточены на главном требовании Пакистана к Афганистану – принять четкие, эффективные меры против террористических группировок, действующих с его территории.

Ранее министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что четырехдневные переговоры в Стамбуле с афганской стороной завершились безрезультатно.

Боевые столкновения вдоль всей линии Дюранда (не признаваемая Кабулом граница двух стран) начались в ночь на 15 октября. Пакистанская армия нанесла удар по позициям террористических формирований на территории Афганистана в ответ на нападение на блокпосты в округе Куррам северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Позже МИД Пакистана объявил о достижении соглашения с Афганистаном о временном прекращении огня.