Армения получит новый грант от ЕС

Армения получит от Евросоюза 5 млн евро на снижение аварийных рисков на АЭС.

Соответствующее грантовое соглашение с Еврокомиссией под названием "Укрепление ядерной безопасности и радиационной защиты в Армении" было одобрено в четверг на заседании правительства Армении, передают армянские СМИ.

Как заявил на заседании министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян, на эти средства предусмотрено закупить рекомбинаторы водорода (устройства, которые, в случае аварии, удаляют из газов, образующихся в реакторной зоне, взрывоопасный водород, превращая его в воду).

По аналогичному соглашению на сумму 12,9 млн евро, заключенному в 2024 году, Армения закупила дизель-генераторы в качестве еще одного резервного аварийного источника питания станции.

Министр уточнил, что эти соглашения заключаются для соответствия "постфукусимским" стресс-тестам (новым требованиям к безопасности станций после аварии на АЭС "Фукусима" в Японии).

В 2023 году "Росатом Сервис" и ЗАО "Армянская АЭС" подписали соглашение о продлении срока эксплуатации действующей станции до 2036 года. Работы по повторному продлению ресурса уже ведутся. Сегодня Армянская АЭС обеспечивает около трети потребностей страны в электроэнергии.

Правительство планирует до 2036 года построить новый энергоблок, который должен заменить действующие мощности.