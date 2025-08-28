Глава МИД Ирана поддержал премьера Израиля

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи согласен с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в том, что глава правительства Австралии Энтони Альбанезе является слабым политиком.

Комментарии иранского министра в социальной сети Х прозвучали после того, как Альбанезе заявил, что правительство Ирана стоит как минимум за двумя атаками на еврейскую общину Австралии.

Альбанезе добавил, что Австралия вышлет посла Ирана, приостановит работу своего посольства в Тегеране и внесет Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Арагчи, в свою очередь, поделился скриншотом статьи с цитатой Нетаньяху, который заявил, что история запомнит Альбанезе как слабого политика, и добавил: «Я не привык поддерживать разыскиваемых военных преступников, но Нетаньяху прав в одном: премьер-министр Австралии действительно слабый политик. В Иране находится одна из старейших еврейских общин мира, включая десятки синагог. Обвинять Иран в нападении на подобные объекты в Австралии, в то время как мы делаем все возможное для их защиты в нашей собственной стране, бессмысленно.

Иран расплачивается за поддержку Палестины австралийским народом», - написал Арагчи.

