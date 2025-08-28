Пашинян: Мир с Баку не означает, что не осталось нерешенных вопросов

Установление мира между Арменией и Азербайджаном не означает, что стороны не имеют вопросов друг к другу.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Да, мир установился, но это не значит, что у нас нет вопросов и нерешенных проблем. Но мир нужно беречь», - отметил он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию. Она включает в себя семь пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Иревана к миру.

В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией, а также будут прилагать усилия для его окончательной ратификации. Кроме того, Иреван и Баку подписали совместное обращение к ОБСЕ о роспуске Минской группы.

Источник: ТАСС