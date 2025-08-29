Пакистан и Армения договорились рассмотреть вопрос об установлении дипотношений

Пакистан и Армения договорились рассмотреть вопрос установления дипломатических отношений между странами.

Об этом сообщил вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар в соцсети Х.

Дар в посте отметил, что провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.

"Министр иностранных дел Арарат Мирзоян и я провели сегодня телефонный разговор и договорились рассмотреть возможность установления дипломатических отношений между Пакистаном и Арменией", - отметил Мухаммад Исхак Дар.