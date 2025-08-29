Пассажиры авиарейса Анталья – Москва начали падать в обморок в самолете - ВИДЕO

Российские туристы и другие пассажиры, летевшие рейсом Анталья – Москва авиакомпании Southwind, начали падать в обморок прямо в самолете. Всему виной оказалась духота, появившаяся из-за выключенных кондиционеров.

Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Как отмечается в публикации, кадры с инцидентом распространились в социальных сетях. На них видно, как люди мучаются из-за духоты в самолете. Некоторые пытаются спастись от духоты с помощью листовок, но неизвестно, помогает ли подобный метод.

При этом такие пытки, согласно сообщению снявшей видео пассажирки, продолжались целых два часа. Только после этого всех пассажиров вывели на улицу.

«На место приехала скорая, так как пассажиры, среди которых были дети, стали терять сознание», - подчеркивается в сообщении.

В конце концов, кондиционеры все-таки включили. Однако на этом ситуация не закончилась. После запуска двигателей на борту завязалась драка. В итоге, нарушителей порядка пришлось снимать с рейса. Но до точки назначения самолет все-таки добрался.