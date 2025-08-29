 Пассажиры авиарейса Анталья – Москва начали падать в обморок в самолете - ВИДЕO | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Пассажиры авиарейса Анталья – Москва начали падать в обморок в самолете - ВИДЕO

First News Media23:25 - Сегодня
Пассажиры авиарейса Анталья – Москва начали падать в обморок в самолете - ВИДЕO

Российские туристы и другие пассажиры, летевшие рейсом Анталья – Москва авиакомпании Southwind, начали падать в обморок прямо в самолете. Всему виной оказалась духота, появившаяся из-за выключенных кондиционеров.

Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале.

Как отмечается в публикации, кадры с инцидентом распространились в социальных сетях. На них видно, как люди мучаются из-за духоты в самолете. Некоторые пытаются спастись от духоты с помощью листовок, но неизвестно, помогает ли подобный метод.

При этом такие пытки, согласно сообщению снявшей видео пассажирки, продолжались целых два часа. Только после этого всех пассажиров вывели на улицу.

«На место приехала скорая, так как пассажиры, среди которых были дети, стали терять сознание», - подчеркивается в сообщении.

В конце концов, кондиционеры все-таки включили. Однако на этом ситуация не закончилась. После запуска двигателей на борту завязалась драка. В итоге, нарушителей порядка пришлось снимать с рейса. Но до точки назначения самолет все-таки добрался.

Поделиться:
321

Актуально

Политика

Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

Политика

Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в ...

Общество

Бако Саакяна: Снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и личным составом ...

Xроника

Футбольному клубу «Карабах» выделено 5 млн манатов

В мире

Мoскoвский суд арестовал Мамедали Агаева

Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН

Зеленский подписал закон, признающий «рашизм» на государственном уровне

В торговом центре в Махачкале произошла перестрелка

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Сергей Марков заявил, что опасается уголовного дела после призывов пропагандиста Соловьева

Захарова ответила Пашиняну по поводу отказа от трехсторонних договоренностей

Путин на совещании СБ предложил обсудить работу с «некоторыми странами» СНГ

В Петербурге выпал августовский снег

Последние новости

Высказывания Президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью телеканалу «Aль-Арабия» широко освещены медиа ряда стран

Сегодня, 23:45

Пассажиры авиарейса Анталья – Москва начали падать в обморок в самолете - ВИДЕO

Сегодня, 23:25

Рубио: USAID официально закрывается

Сегодня, 23:10

Обнародован срок действия Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

Сегодня, 22:50

Опубликован текст Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и США

Сегодня, 22:28

Названы сферы сотрудничества между Азербайджаном и США

Сегодня, 22:16

Госдеп США опубликовал документы, подписанные с Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне

Сегодня, 22:00

Мoскoвский суд арестовал Мамедали Агаева

Сегодня, 21:40

Турция призвала приостановить членство Израиля в ООН

Сегодня, 21:20

Зеленский подписал закон, признающий «рашизм» на государственном уровне

Сегодня, 21:00

Азербайджанские боксеры завоевали 4 медали в Китае - ФOTO

Сегодня, 21:00

В торговом центре в Махачкале произошла перестрелка

Сегодня, 20:40

Назначен новый командующий Специальной группой командования ВС Турции в Азербайджане

Сегодня, 20:20

В Габале состоялась встреча с украинскими детьми, проходящими курс реабилитации - ФOTO

Сегодня, 20:00

Госдеп США отказал в выдаче виз представителям Палестины для участия ГА ООН

Сегодня, 19:45

Сегодня свадьба двукратной чемпионки Ламии Велиевой - ФОТО

Сегодня, 19:30

Найденные спустя 32 года останки шехида Натига Керимова преданы земле в Гахе - ФОТО

Сегодня, 19:15

Бако Саакяна: Снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и личным составом осуществлялось военно-политическим руководством Армении

Сегодня, 19:00

Азербайджан экстрадировал находившуюся в розыске гражданку Узбекистана

Сегодня, 18:45

В Дагестане произошел взрыв на автозаправке, есть пострадавшие

Сегодня, 18:30
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05