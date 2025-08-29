Россия поддержала решение Азербайджана и Армении по роспуску МГ ОБСЕ

Россия поддерживает совместное решение Азербайджана и Армении о роспуске Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Об этом РБК заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, уточнив, что окончательно ликвидировать группу планируют к декабрю 2025 года.

По его словам, речь идет о прекращении работы трех институтов — Минской группы, должности личного представителя действующего председателя ОБСЕ и группы планирования высокого уровня. «Принимая во внимание позицию сторон о нецелесообразности их сохранения, не видим оснований для препятствования их роспуску», — заявил дипломат.

26 августа глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что решение о роспуске Минской группы ОБСЕ примет 1 сентября. По его словам, фактически этот механизм уже давно был отстранен от мирного процесса. Роспуск Минской группы — одно из двух условий, выдвинутых Азербайджаном для заключения мирного соглашения с Арменией. Другое условие — Армения должна внести в свою Конституцию поправки, которые устранили бы претензии на территориальную целостность Азербайджана. Обращение к ОБСЕ насчет Минской группы Байрамов и его армянский коллега Арарат Мирзоян подписали 8 августа в Вашингтоне и направили в организацию 11 августа.