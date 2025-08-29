Высказывания Президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью телеканалу «Aль-Арабия» широко освещены медиа ряда стран

Заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью телеканалу «Aль-Арабия» Саудовской Аравии были широко освещены авторитетными медиа-органами ряда стран.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в опубликованных материалах особое внимание уделено мнениям главы нашего государства о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, историко-политическом значении встречи в Вашингтоне, азербайджано-российских отношениях и ряду актуальных вопросов.

Ведущие турецкие медиа, включая агентство Aнадолу, Haber Türk, Haber Global, TRT Avaz, Hürriyet, Yeni Şafak, Yirmidördtv, Ahaber, Haber.tr, Haber7, Ekonomim, Yeni Akit и другие издания в своих материалах акцентировали внимание на высказываниях Президента Азербайджана об открытии Зангезурского коридора, урегулировании напряженности между Сирией и Израилем, а также позиции Анкары на глобальной арене.

В материалах позиция Президента Ильхама Алиева о значении Зангезурского коридора для всего региона была доведена до внимания многомиллионной аудитории. Особо были отмечены слова главы нашего государства о том, что «Зангезурский коридор будет не только транспортным коридором Восток-Запад, но и транспортным коридором Север-Юг». Пресса братской страны осветила мнения Президента Азербайджана и по другим актуальным вопросам глобальной повестки, в том числе процессам на Ближнем Востоке.

В публикациях казахстанских медиа, среди которых Inbusiness.kz, Tengrinews.kz, Newtimes.kz, Inform.kz и другие издания, отражены мнения Президента Азербайджана по поводу крушения самолета AZAL близ Актау. В статьях со ссылкой на высказывания главы нашего государства отмечается, что поражение азербайджанского гражданского самолета силами России и реакция российских официальных лиц на этот инцидент вызвали в Азербайджане большое разочарование и недовольство. Приводится цитата Президента Ильхама Алиева: «Только профессионализм и мужество пилотов позволили самолету совершить посадку, и, к счастью, он приземлился в Казахстане, а не в России».

Издание Arbatmedia.kz отметило заявления главы нашего государства о том, что Азербайджан будет поставлять газ на Ближний Восток. В материале приводится цитата главы государства: «Конечно, выход на Ближний Восток с нашими природными ресурсами является для нас первым опытом». В частности, приводятся слова Президента Ильхама Алиева о том, что Азербайджан может увеличить объемы поставок газа в Сирию, а также поставлять газ в другие страны через Аравийский газопровод или другими способами.

В статьях, опубликованных в ведущих украинских печатных органах, в том числе «РБК-Украина», «Корреспондент», «Гордон», «Обозреватель» и других новостных порталах, отведено место высказываниям Президента Азербайджана на различные темы. Со ссылкой на Президента Ильхама Алиева отмечается, что Азербайджан, как страна, пострадавшая от нарушения своей территориальной целостности, поддерживает территориальную целостность всех стран. С первых дней российско-украинской войны Азербайджан поддерживал территориальную целостность Украины и продолжает ее поддерживать.

В статьях также нашли место взгляды главы нашего государства относительно Зангезурского коридора. Подчеркнуто, что именно в результате действий СССР Азербайджан потерял часть своей территории. После того, как в 1920 году Советский Союз отнял у Азербайджана Западный Зангезур и передал его Армении, Нахчыванский регион стал анклавом. Украинские медиа также опубликовали мнение Президента Ильхама Алиева о его визите в Вашингтон и встрече с Президентом США Дональдом Трампом.

Российское агентство ТАСС отвело место мыслям Президента Ильхама Алиева о достигнутой между Азербайджаном и Арменией договоренности и значении Зангезурского коридора. В статьях подчеркивается важность достигнутого в Вашингтоне между Арменией и Азербайджаном соглашения для обеих сторон с точки зрения признания территориальной целостности друг друга. Особо подчеркнуто мнение главы нашего государства о том, что если Армения отступит от них, то это будет иметь серьезные последствия, и Азербайджан ответит адекватно. Кроме того, доведены до внимания мысли Президента Азербайджана о потенциальных возможностях Зангезурского коридора, о том, что новый маршрут в направлении Север-Юг будет выгоден странам региона, этот проект принесет выгоду не только Азербайджану, но также России и Ирану.

В новостях, опубликованных агентством «Интерфакс», доводится до внимания заявление Президента Ильхама Алиева о значении парафирования мирного договора между Азербайджаном и Арменией при поддержке Президента США Дональда Трампа, о том, что Вашингтонская встреча означает конец войны и в то же время открыла совершенно новые возможности для Южного Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока. Кроме того, сообщается, что Президент Ильхам Алиев заявил, что ответственность за ухудшение отношений между Азербайджаном и Россией ложится на Россию. В этом контексте приведены его мнения относительно сбитого самолета AZAL, необоснованных нападений на азербайджанцев в России, конструктивных и законных ответов Азербайджана.

Влиятельные грузинские информационные порталы interpressnews.ge, palitranews.ge, aktual.ge, resonancedaily.com, 24news.ge и телеканал 1tv.ge подготовили материалы на основе интервью Президента Азербайджана. В них отведено широкое место взглядам Президента Азербайджана Ильхама Алиева относительного политического курса Президента США Дональда Трампа, его миротворческой политики, деятельности «глубинного государства», Зангезурского коридора, заявлений Президента Ирана, а также сбитого азербайджанского самолета.

Крупнейший онлайн новостной портал Болгарии Novini, а также издания Blitz, Actualno опубликовали мысли главы нашего государства относительно азербайджано-российских отношений, сбитом самолете AZAL. Отмечено заявление Президента Ильхама Алиева о том, что российская армия оккупировала Азербайджан в 1920 году, что привело к распаду Азербайджанской Демократической Республики, Азербайджан был разделен надвое с передачей Армении наших исторических территорий - Западного Зангезура.

Румынское издание Adevarsıcuraj.ro также довело до внимания мысли Президента Ильхама Алиева об азербайджано-российских отношениях. В статье отражены взгляды Президента Ильхама Алиева на то, как советская Россия, оккупировав Азербайджан в 1920 году, препятствовала развитию нашей страны как демократической республики, а также как Нахчыван превратился в анклав, передав вскоре после оккупации Западный Зангезур Армении.