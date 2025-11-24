В Грузии введут государственный экзамен по грузинскому языку

Правительство Грузии приняло решение ввести с 2026 года государственный экзамен по грузинскому языку, заявил министр образования Гиви Миканадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это произойдет впервые в новейшей истории, регистрация начинается 24 ноября и продлится по 1 декабря», – сказал он.

По его словам, подобные экзамены проводят большинство государств мира.

«Это особенно важно для иностранных студентов, а также для имеющих право работать на госслужбе иностранных граждан, проживающих за рубежом грузин, занятых в бизнес-секторе негрузиноязычных кадров», – отметил Гиви Миканадзе.

Министр отметил, что таким образом будет усилен статус грузинского как государственного языка.

Экзамен будет состоять из четырех компонентов – слушание, чтение, письмо и разговорная речь.

После экзаменов будут выдаваться соответствующие сертификаты.

Ранее вице-спикер парламента Теа Цулукиани сообщила, что Михаил Саакашвили в бытность президентом Грузии хотел сделать английский государственным языком страны.

Ныне в грузинских вузах есть факультеты, где можно обучаться на русском языке, не сдавая экзамены по грузинскому. Они особенно популярны среди детей эмигрировавших из Грузии в 1990-х годах, а также для приезжающих из России студентов.