В Брауновском университете США произошла стрельба, два человека погибли

Два человека погибли при стрельбе в Брауновском университете в Род-Айленде, сообщил мэр города Провиденс Бретт Смайли, передает AP.

Еще восемь находятся в критическом состоянии, уточнил он. Стрелявший не задержан, подтвердил мэр. Ранее о двух погибших сообщали AP и NBC News. По данным телеканала, еще до 20 человек получили ранения.

Стрельба произошла в здании инженерного и физического факультетов, рассказал Смайли. На инженерном факультете проходили выпускные экзамены, сообщил ректор Фрэнсис Дойл.

Источник: РБК