Президент Индонезии отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране

First News Media20:15 - Сегодня
Президент Индонезии Прабово Субианто отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В Китае президент Индонезии должен был принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Отмечается, что соответствующее решение было принято «из-за внутренней ситуации» в Индонезии.

28 августа тысячи индонезийских рабочих вышли на массовые протесты в Джакарте. Протестующие бросали камни и запускали фейерверки, полицейские отвечали слезоточивым газом. Участники демонстраций требовали улучшения условий труда и повышения зарплаты, а также роспуска парламента. После попыток рабочих попасть в полицейских фейерверками стражи порядка стали оттеснять протестующих, несколько раз применив слезоточивый газ.

Источник: Gazeta.Ru

