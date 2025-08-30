В Азербайджане более 87% безналичных платежей пришлось на долю электронной коммерции

Объем безналичных платежей в Азербайджане в июле этого года увеличился на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8 млрд 753 млн манатов, из этой суммы 7 млрд 629 млн манатов (87,2%) пришлось на долю электронной коммерции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Платежи на сумму 1 миллиард 120 млн манатов были осуществлены через POS-терминалы, а 5 млн манатов - через терминалы самообслуживания.

С начала года сумма безналичных внутренних операций с платежными картами составила 67,1% от объема карточных операций.

Количество платежных карт в Азербайджане по состоянию на 1 августа составило 20 млн 913 тыс. единиц, что на 1,3% больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 5,1% больше по сравнению с началом года и на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество дебетовых карт в стране ха последний год увеличилось на 17,05% до 18,79 млн, а количество кредитных карт уменьшилось на 7,1% до 2,123 млн. Объем оборота по этим картам в июле составил соответственно 12,525 млрд манатов (+ 14,8%) и 806 млн манатов (+ 4,1%).

За отчетный период число банкоматов в стране увеличилось на 8,3%, а количество POS-терминалов - на 48,7%, составив соответственно 3 442 единиц (по Баку - 1 847 единиц) и 147 478 единиц (по Баку – 90 791 единиц).