Почему в Азербайджане так выросли цены на деревенские яйца? - ВИДЕО

В Азербайджане существенно выросли цены на деревенские яйца.

Как указано в видеоматериале Xəzər TV, в настоящее время на рынке в Исмайыллы цены на куриные яйца составляют 40 гяпиков за штуку.

Продавцы отмечают, что они приобретают яйца у сельских жителей по 35 гяпиков за штуку и получают всего 5 гяпиков прибыли с каждого.

Сельские жители связывают рост цен в первую очередь с повышением производственных затрат. Отмечается, что подорожание ячменя и других кормов для кур увеличивает себестоимость яиц. Другой причиной является сезонное сокращение производства деревенских яиц в зимние месяцы.

Несмотря на высокую цену, покупатели отмечают, что предпочитают деревенские яйца из-за их натуральности и вкусовых качеств.

В Шеки стоимость яиц выросла еще более значительно - в два раза, достигнув 50 гяпиков за штуку. Кроме того, найти деревенские яйца на рынках становится все сложнее.

Источник: Oxu.Az

