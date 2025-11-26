 В Баку прошло 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту СНГ - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

В Баку прошло 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту СНГ - ФОТО

First News Media17:40 - Сегодня
В Баку прошло 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту СНГ - ФОТО

25–26 ноября в Баку состоялось 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

В мероприятии приняли участие руководители железнодорожных администраций Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, РФ, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эстонии, а также руководящий состав Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Исполнительного комитета СНГ и Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников.

Выступая на заседании, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Ровшан Рустамов подчеркнул, что сотрудничество в сфере транспорта и логистики между странами СНГ является одним из ключевых факторов экономической интеграции региона, а совершенствование взаимодействия на железнодорожном транспорте служит стабильному развитию региона в целом.

Председатель АЖД отметил, что за последние годы была проделана масштабная работа по развитию пролегающих через Азербайджан международных коридоров. Стратегические проекты в рамках железной дороги Баку–Тбилиси–Карс (БТК), Срединного коридора и транспортного коридора Север-Юг обеспечили Азербайджану ведущую позицию на глобальной транспортной карте.

«АЖД продолжает работы по построению инфраструктуры для дальнейшей рационализации операций по Срединному коридору, в том числе успешно ведутся работы по переходу на переменный ток линии Баку–Бёюк-Кясик, являющейся основной магистральной железной дорогой в направлении Восток-Запад. Железная дорога Баку–Тбилиси–Карс уже функционирует как надежный мост между Европой и Азией. После модернизации линии БТК её пропускная способность возросла с 1 миллиона до 5 миллионов тонн в год. Работы по реконструкции железнодорожной линии Сумгаит–Ялама, являющейся важным сегментом проходящей через Азербайджан части коридора Север-Юг, будут завершены до конца года. Кроме того АЖД проделала основательную работу по возведению Астаринского терминала на территории Ирана. Строительство терминала завершится в 1-м квартале 2026 года», - сказал Ровшан Рустамов.

По его словам, Бакинский международный морской порт, интегрированный с АЖД в феврале текущего года, сегодня является одним из основных узлов, обеспечивающих интеграцию не только Азербайджана, но и всего региона в глобальную торговую цепь. Пропускную способность Бакинского порта, являющегося одной из важнейших опор устойчивой и эффективной деятельности Срединного коридора, планируется увеличить с 15 миллионов до 25 миллионов тонн в год.

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в свою очередь отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию совместной транспортной политики с государствами-членами Совета, повышению конкурентоспособности логистической цепочки и формированию новых маршрутов. Министр рассказал о значении подписанного 21 декабря 2024 года в Москве между Азербайджаном и РФ соглашения о сотрудничестве в целях развития перевозок транзитных грузов по международному транспортному коридору «Север-Юг», а также о мерах, принимаемых для совершенствования железнодорожной инфраструктуры на пролегающих через Азербайджан участках коридора «Север-Юг» и Срединного коридора.

Было отмечено, что масштабные инфраструктурные проекты, осуществленные в Азербайджане за последние годы, существенно изменили транзитную карту региона. Обновленные железнодорожные линии, современные терминалы и цифровые системы управления повышают эффективность и безопасность транспорта.

В ходе заседания обсуждались различные вопросы повестки дня, в том числе деятельность железнодорожной сети СНГ за первые девять месяцев 2025 года, развитие международных пассажирских перевозок, формирование грузовых и контейнерных поездов для международных перевозок; развитие международных транспортных коридоров; тарифная политика по международным грузоперевозкам на 2026 год, вопросы финансирования, научно-исследовательские и квалификационные программы и прочие вопросы.

Участники мероприятия подчеркнули важность повышения прозрачности и синхронизации в логистических процессах региона и отметили, что согласование тарифной политики на 2026 год имеет стратегическое значение с точки зрения конкуренции в международных грузоперевозках и оптимизации транзитных потоков.

По завершении мероприятия был подписан протокол заседания.

Поделиться:
357

Актуально

Политика

Джейхун Байрамов встретился с Папой Римским - ФОТО

Общество

Арестованы лица, размахивавшие флагами СССР в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Грузия обещала оперативно решить ситуацию с азербайджанскими грузовиками

Общество

«Gabala Hospitality Group» осуществила очередную традиционную ежегодную акцию по посадке ...

Экономика

В Баку прошло 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту СНГ - ФОТО

Шахин Мустафаев обсудил с Новаком перспективы развития двустороннего сотрудничества

Обсуждены вопросы укрепления азербайджано-пакистанского экономического сотрудничества

Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Обсуждены вопросы укрепления азербайджано-пакистанского экономического сотрудничества

Шахин Мустафаев обсудил с Новаком перспективы развития двустороннего сотрудничества

Цена Azeri Light снизилась на 1,74%

Азерэнержи: Подстанция в Нахчыване обеспечит выход на европейские энергорынки

Последние новости

Крупнейший пожар в жилом комплексе Гонконга: 13 погибших и десятки пострадавших - ВИДЕО

Сегодня, 22:00

В Турции 120 школьников госпитализированы после пищевого отравления - ФОТО

Сегодня, 21:40

Скончался звезда «Одиннадцати друзей Оушена»

Сегодня, 21:20

Джейхун Байрамов и Лоренцо Фонтана обсудили вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 21:02

В Госкомитете прокомментировали вопрос удвоенной выплаты пособия переселенцам, возвращающимся на освобождённые территории

Сегодня, 20:42

Арестованы лица, размахивавшие флагами СССР в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:25

Джейхун Байрамов встретился с Папой Римским - ФОТО

Сегодня, 20:20

Грузия обещала оперативно решить ситуацию с азербайджанскими грузовиками

Сегодня, 20:00

Efendi: «Для меня музыка вне политики…» - ФОТО

Сегодня, 19:45

В Гвинее-Бисау военные установили полный контроль над страной

Сегодня, 19:30

В Европе призвали запретить соцсети для детей до 16 лет

Сегодня, 19:15

Президент ОАЭ принял министра юстиции Азербайджана

Сегодня, 19:00

Хикмет Гаджиев встретился с послом Нидерландов

Сегодня, 18:45

В Баку арестован молодой человек, управлявший автомобилем без номерных знаков - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

Еще 27 семьям в Кяльбаджаре вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Сегодня, 18:15

Азербайджан успешно представлен на фестивале кухонь мира во Франции - ФОТО

Сегодня, 18:00

В Баку прошло 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту СНГ - ФОТО

Сегодня, 17:40

В Шамкире горит ресторан

Сегодня, 17:33

Азербайджан и Турция развивают сотрудничество в опере – ФОТО

Сегодня, 17:22

На этой улице будет изменена организация дорожного движения - ВИДЕО

Сегодня, 17:18
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30