В Баку прошло 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту СНГ - ФОТО

25–26 ноября в Баку состоялось 83-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ).

В мероприятии приняли участие руководители железнодорожных администраций Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, РФ, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эстонии, а также руководящий состав Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Исполнительного комитета СНГ и Международной конфедерации профсоюзов железнодорожников.

Выступая на заседании, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Ровшан Рустамов подчеркнул, что сотрудничество в сфере транспорта и логистики между странами СНГ является одним из ключевых факторов экономической интеграции региона, а совершенствование взаимодействия на железнодорожном транспорте служит стабильному развитию региона в целом.

Председатель АЖД отметил, что за последние годы была проделана масштабная работа по развитию пролегающих через Азербайджан международных коридоров. Стратегические проекты в рамках железной дороги Баку–Тбилиси–Карс (БТК), Срединного коридора и транспортного коридора Север-Юг обеспечили Азербайджану ведущую позицию на глобальной транспортной карте.

«АЖД продолжает работы по построению инфраструктуры для дальнейшей рационализации операций по Срединному коридору, в том числе успешно ведутся работы по переходу на переменный ток линии Баку–Бёюк-Кясик, являющейся основной магистральной железной дорогой в направлении Восток-Запад. Железная дорога Баку–Тбилиси–Карс уже функционирует как надежный мост между Европой и Азией. После модернизации линии БТК её пропускная способность возросла с 1 миллиона до 5 миллионов тонн в год. Работы по реконструкции железнодорожной линии Сумгаит–Ялама, являющейся важным сегментом проходящей через Азербайджан части коридора Север-Юг, будут завершены до конца года. Кроме того АЖД проделала основательную работу по возведению Астаринского терминала на территории Ирана. Строительство терминала завершится в 1-м квартале 2026 года», - сказал Ровшан Рустамов.

По его словам, Бакинский международный морской порт, интегрированный с АЖД в феврале текущего года, сегодня является одним из основных узлов, обеспечивающих интеграцию не только Азербайджана, но и всего региона в глобальную торговую цепь. Пропускную способность Бакинского порта, являющегося одной из важнейших опор устойчивой и эффективной деятельности Срединного коридора, планируется увеличить с 15 миллионов до 25 миллионов тонн в год.



Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в свою очередь отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию совместной транспортной политики с государствами-членами Совета, повышению конкурентоспособности логистической цепочки и формированию новых маршрутов. Министр рассказал о значении подписанного 21 декабря 2024 года в Москве между Азербайджаном и РФ соглашения о сотрудничестве в целях развития перевозок транзитных грузов по международному транспортному коридору «Север-Юг», а также о мерах, принимаемых для совершенствования железнодорожной инфраструктуры на пролегающих через Азербайджан участках коридора «Север-Юг» и Срединного коридора.

Было отмечено, что масштабные инфраструктурные проекты, осуществленные в Азербайджане за последние годы, существенно изменили транзитную карту региона. Обновленные железнодорожные линии, современные терминалы и цифровые системы управления повышают эффективность и безопасность транспорта.

В ходе заседания обсуждались различные вопросы повестки дня, в том числе деятельность железнодорожной сети СНГ за первые девять месяцев 2025 года, развитие международных пассажирских перевозок, формирование грузовых и контейнерных поездов для международных перевозок; развитие международных транспортных коридоров; тарифная политика по международным грузоперевозкам на 2026 год, вопросы финансирования, научно-исследовательские и квалификационные программы и прочие вопросы.

Участники мероприятия подчеркнули важность повышения прозрачности и синхронизации в логистических процессах региона и отметили, что согласование тарифной политики на 2026 год имеет стратегическое значение с точки зрения конкуренции в международных грузоперевозках и оптимизации транзитных потоков.

По завершении мероприятия был подписан протокол заседания.