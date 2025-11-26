Шахин Мустафаев обсудил с Новаком перспективы развития двустороннего сотрудничества

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев провел встречу с заместителем председателя правительства России Александром Новаком.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, на встрече было подчеркнуто, что встреча президентов Азербайджана и России, состоявшаяся 9 октября в Душанбе, дала импульс развитию двусторонних отношений во всех направлениях. Отмечено, что экономические связи между странами динамично развиваются и открывают хорошие перспективы.

Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах.