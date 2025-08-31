Власти Газы сообщили о вспышке гриппа в секторе

Вспышка гриппа зафиксирована в секторе Газа, ситуация осложняется дефицитом лекарств и медперсонала.

Об этом сообщила пресс-служба властей анклава в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, новый штамм гриппа в последние дни активно распространяется в палаточных лагерях и иных объектах размещения перемещенных палестинцев, в зоне особого риска - дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. Речь идет уже о "тысячах" заболевших в различных районах сектора.

Как подчеркнули в пресс-службе, быстрому распространению заболевания способствуют плохие бытовые условия, а также отсутствие необходимой медицинской помощи. Так, в тех больницах сектора, которые все еще функционируют, наблюдается острая нехватка персонала, расходных материалов и медикаментов. В этой связи медики вынуждены оказывать пациентам только первичную помощь, а лечение зачастую носит не комплексный, а лишь эпизодический характер.

Власти Газы призвали международное сообщество вмешаться в ситуацию, принять меры для снятия блокады с анклава и обеспечить доставку его жителям необходимых лекарств.

Источник: ТАСС