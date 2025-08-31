 СМИ: Бразилия хочет созвать внеочередной саммит БРИКС | 1news.az | Новости
СМИ: Бразилия хочет созвать внеочередной саммит БРИКС

First News Media12:20 - Сегодня
Бразилия хочет созвать внеочередной саммит БРИКС.

Об этом пишет Valor Econômico.

Поводом для саммита стало решение США резко увеличить пошлины на бразильскую продукцию. Предполагается, что мероприятие может пройти онлайн. Подготовка поручена главному советнику президента страны Луиса Инасиу да Силвы Селсу Амориму. Сейчас Бразилия является страной — председательницей БРИКС.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих.

Источник: Gazeta.Ru

