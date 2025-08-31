Трамп опубликовал картинку с фразой «ничто не может остановить то, что грядет»

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social сделал репост со своей фотографией и надписью «никто не сможет остановить то, что грядет».

На картинке, вероятно, сгенерированной нейросетью, изображен Трамп с приподнятыми вверх руками. На левой ладони у него лежит знак Q+ (его используют сторонники теории заговора и движения QAnon), а за его спиной находится Земля, контур которой очерчен ярким светом.

Кроме того, на изображении написано: «Мир скоро поймет. Ничто не может остановить то, что грядет».

Источник: Gazeta.Ru