 Принц Гарри готовится к воссоединению с королем Карлом III | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Принц Гарри готовится к воссоединению с королем Карлом III

First News Media13:45 - Сегодня
Принц Гарри готовится к воссоединению с королем Карлом III

Принц Гарри может воссоединиться со своим отцом королем Великобритании Карлом III впервые за 20 месяцев.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Герцог Сассекский собирается приехать в Лондон 8 сентября, чтобы посетить ежегодную церемонию вручения премии WellChild Awards, которую он давно поддерживает. Инсайдер издания сообщил, что принц Гарри и Карл III «полны решимости встретиться».

«Впервые за долгое время появилось искреннее ощущение, что примирение близко. Команда принца Гарри и дворец установили связь, и есть все основания надеяться, что отец и сын увидятся, когда герцог вернется в Лондон в сентябре. После 20 месяцев разлуки, и учитывая, что король продолжает лечение, кажется, что настало время сделать этот шаг. Речь идет не о широких жестах или запланированных встречах, а о простом личном разговоре отца с сыном», — заявил источник.

При этом принц Уильям наотрез отказывается от примирения с братом.

Источник: Gazeta.Ru

Поделиться:
777

Актуально

Xроника

В городе Тяньцзинь состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с ...

Общество

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день осени

Общество

«Лошадиная сила»: в Баку состоялся заезд классических автомобилей и матч по ...

Общество

Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Национальный онкологический центр - ФОТО

В мире

Путин встретился с Пашиняном в Китае

Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов

Зеленский анонсировал удары вглубь России

Принц Гарри готовится к воссоединению с королем Карлом III

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Пассажиры авиарейса Анталья – Москва начали падать в обморок в самолете - ВИДЕO

«Привет Пашиняну»: армянских экспортеров не пропускают в Россию

Переговоры Зеленского и Путина могут пройти в Турции

Задержан бывший директор Московского театра сатиры Мамед Агаев - ВИДЕО

Последние новости

На некоторых улицах Баку будет частично ограничено движение транспорта

Сегодня, 17:42

Путин встретился с Пашиняном в Китае

Сегодня, 17:27

Нетаньяху заявил о ликвидации большей части правительства хуситов

Сегодня, 16:15

Президент Ильхам Алиев встретился в городе Тяньцзинь с председателем компании CCCC - ФОТО

Сегодня, 16:00

Зеленский анонсировал удары вглубь России

Сегодня, 15:45

Президент Ильхам Алиев встретился в Тяньцзине с генеральным директором корпорации CETC - ФОТО

Сегодня, 15:30

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 15:15

Президент Ильхам Алиев встретился в Тяньцзине с основателем и председателем компании Sichuan Sunsync Photovoltaic Technology Co - ФОТО

Сегодня, 15:00

БИГ: На протяжении всей истории Франция проводила кровавые репрессии, геноциды против народов африканского происхождения

Сегодня, 14:45

Президент Ильхам Алиев встретился в Тяньцзине с исполняющим обязанности руководителя компании China Energy Engineering Corporation Limited Ни Чжэнем - ФОТО

Сегодня, 14:30

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на первый день осени

Сегодня, 14:15

Президент Ильхам Алиев: Расширение азербайджано-малайзийского сотрудничества вызывает удовлетворение

Сегодня, 14:00

Принц Гарри готовится к воссоединению с королем Карлом III

Сегодня, 13:45

Президент Азербайджана: Вывод связей с Кыргызстаном на уровень стратегического партнерства является наглядным воплощением непоколебимой воли двух народов

Сегодня, 13:33

Тысячи французов не смогли снять деньги и заплатить картой из-за сбоя в крупных банках

Сегодня, 13:15

Трамп опубликовал картинку с фразой «ничто не может остановить то, что грядет»

Сегодня, 12:55

Китай и Армения установили стратегическое партнерство

Сегодня, 12:35

СМИ: Бразилия хочет созвать внеочередной саммит БРИКС

Сегодня, 12:20

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Малайзии

Сегодня, 12:07

Лига Чемпионов УЕФА: Уточнен стадион, на котором «Карабах» проведет домашние матчи общего этапа

Сегодня, 11:56
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05