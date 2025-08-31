Принц Гарри готовится к воссоединению с королем Карлом III

Принц Гарри может воссоединиться со своим отцом королем Великобритании Карлом III впервые за 20 месяцев.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Герцог Сассекский собирается приехать в Лондон 8 сентября, чтобы посетить ежегодную церемонию вручения премии WellChild Awards, которую он давно поддерживает. Инсайдер издания сообщил, что принц Гарри и Карл III «полны решимости встретиться».

«Впервые за долгое время появилось искреннее ощущение, что примирение близко. Команда принца Гарри и дворец установили связь, и есть все основания надеяться, что отец и сын увидятся, когда герцог вернется в Лондон в сентябре. После 20 месяцев разлуки, и учитывая, что король продолжает лечение, кажется, что настало время сделать этот шаг. Речь идет не о широких жестах или запланированных встречах, а о простом личном разговоре отца с сыном», — заявил источник.

При этом принц Уильям наотрез отказывается от примирения с братом.

Источник: Gazeta.Ru