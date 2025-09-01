Крупная партия наркотиков изъята на Абшероне: задержаны 5 человек

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Абшеронского районного управления полиции провели серию операций против незаконного оборота наркотиков.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что в ходе мероприятий были задержаны 47-летний Низами Гусейнов, 24-летний Азер Мамедов, 51-летний Хикмет Исмаилов, а также ранее судимые 42-летний Балагардаш Гаджиев и 34-летний Гамид Махмудов. У задержанных было обнаружено около 5 килограммов психотропного вещества метамфетамина, различные виды наркотических средств, 54 таблетки сильнодействующего препарата «прегабалин», а также электронные весы, используемые для продажи наркотиков.

Задержанные заявили, что были вовлечены в наркокурьерство гражданами Ирана, личности которых устанавливаются следствием. Они познакомились с ними через социальные сети.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. В отношении перечисленных лиц по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские продолжают вести непрерывную борьбу с незаконным оборотом наркотиков.