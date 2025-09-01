 В России появились новые госпошлины для мигрантов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В России появились новые госпошлины для мигрантов

First News Media08:53 - Сегодня
В России появились новые госпошлины для мигрантов

Дополнительные государственные пошлины, в том числе касающиеся регистрации, миграционного учета и разрешений на трудовую деятельность, введены в России с 1 сентября.

Соответствующие поправки внесены в Налоговый кодекс РФ и вступили в силу 1 сентября.

Так, в целях усиления миграционного контроля вводится ряд дополнительных пошлин, в том числе за выдачу либо переоформление патента иностранному гражданину или лицу без гражданства - 4 200 рублей, за продление срока действия разрешения на работу - 4 200 рублей. Также появилась пошлина за выдачу дубликата разрешения на работу, внесение изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу мигранта или лица без гражданства, или же дубликата патента. Ее размер - 2 100 рублей.

Кроме того, введена госпошлиа за выдачу дубликатов разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также за внесение изменений в них - 2 100 рублей, за продление срока временного пребывания иностранного гражданина в РФ - 1 000 рублей и за постановку на учет по месту пребывания - 500 рублей.

Власти ожидают, что обновление госпошлин будет стимулировать и самих мигрантов более ответственно относиться к документам и срокам их действия.

Источник: ТАСС

Поделиться:
388

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» в Тяньцзине - ФОТО

Политика

Минская группа ОБСЕ прекратила существование

Общество

Будет ли перенесено начало учебного года в Азербайджане в связи с Формулой-1?

Общество

Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра социальной реабилитации для ...

В мире

В Афганистане число жертв землетрясения возросло до 800 - ОБНОВЛЕНО

Путин: Турция продолжит играть особую роль в украинском урегулировании

Президент Грузии посетовал на отсутствие должного внимания к стране со стороны Трампа

Хуситы подтвердили гибель 11 членов своего правительства

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Эрдоган: Турция внесет вклад в безопасность Украины после установления мира

Принц Гарри готовится к воссоединению с королем Карлом III

В Петербурге выпал августовский снег

Задержан бывший директор Московского театра сатиры Мамед Агаев - ВИДЕО

Последние новости

Группы SABAH будут созданы еще в 5 университетах

Сегодня, 15:10

Кадры спасения девушки, которая тонула в Каспийском море - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

Минская группа ОБСЕ прекратила существование

Сегодня, 14:50

«Байер» объявил об отставке тен Хага с поста главного тренера команды

Сегодня, 14:45

Будет ли перенесено начало учебного года в Азербайджане в связи с Формулой-1?

Сегодня, 14:40

Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра социальной реабилитации для детей «Tut Əlimdən» - ФОТО

Сегодня, 14:35

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» в Тяньцзине - ФОТО

Сегодня, 14:30

Пакистан восстановил дипотношения с Арменией после согласования с Азербайджаном

Сегодня, 14:22

Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС

Сегодня, 14:15

Устроивший пожар в Лянкяранском районе привлечён к ответственности

Сегодня, 13:55

Арзу Алиева поделилась публикацией из китайского города Тяньцзинь - ФОТО

Сегодня, 13:43

Прогноз погоды на 2 сентября в Азербайджане

Сегодня, 13:35

МИД Азербайджана выразил соболезнования Афганистану

Сегодня, 13:18

В Афганистане число жертв землетрясения возросло до 800 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:05

Повыситься ли стоимость проезда в общественном транспорте? – Официальный ответ

Сегодня, 13:00

Пиастри сохраняет лидерство, Норрис остался вне подиума

Сегодня, 12:55

Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - ФОТО

Сегодня, 12:52

«Sanremo Junior разделил мою жизнь на «до» и «после» - Джамал Гасымов о первом международном успехе и не только - ВИДЕО

Сегодня, 12:50

Оверчук высказался о сотрудничестве России и Азербайджана

Сегодня, 12:47

Двухлетний ребенок упал в канализационный люк в Центральном парке - ФОТО

Сегодня, 12:45
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05