Президент Ирана предложил создать в ШОС комитет глав МИД для управления кризисами

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с предложением создать комитет глав МИД стран - членов ШОС для разрешения кризисов, угрожающих миру и безопасности в регионе Ближнего Востока.

Об этом он заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

«В области миротворчества необходимо создать комитет, состоящий из министров иностранных дел членов ШОС, участники которого будут обмениваться мнениями о различных кризисах, угрожающих миру и безопасности в регионе, выдвигать действенные предложения по управлению кризисом и механизмы по его изучению», - цитирует президента официальный сайт его администрации.

По мнению Пезешкиана, комитет должен обладать возможностью немедленного созыва заседания его участников по запросу одного из членов при возникновении потенциальных и реальных кризисов, «действуя как интеллектуальный и оперативный рычаг организации» и стремясь различными способами помочь тому из членов, чей суверенитет был нарушен.

Кроме того, президент Исламской республики предложил создать «специальные счета ШОС» для укрепления финансового сотрудничества членов организации и снижения влияния санкций на взаимодействие между ними.

Как отметил иранский президент, эта инициатива будет развиваться по трем направлениям: увеличение объема расчетов в национальных валютах, что сократит зависимость от доллара; создание совместной цифровой инфраструктуры и использование цифровой валюты центробанков для осуществления быстрых и безопасных платежей; создание многофункционального свопового фонда в целях поддержки стран, испытывающих давление санкций или кризис ликвидности.

Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Белоруссия. Страны-наблюдатели: Афганистан и Монголия, государства-партнеры по диалогу: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

Источник: РИА Новости