Chanel, Hermes и Bulgari: Пассажир попытался провезти через «зелёный коридор» товары на 276 000 манатов - ФОТО

Сотрудниками Главного таможенного управления на воздушном транспорте выявлен факт ввоза в личных целях в крупном объёме товаров коммерческого назначения.

Пассажир, прибывший рейсом Анкара - Баку, попытался провезти на территорию страны золотые украшения и одежду в коммерческом объёме, воспользовавшись системой пропуска «Зелёный коридор» - в ходе таможенного контроля на основе оценки рисков пассажир был приглашён на таможенную проверку, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

При осмотре багажа гражданина в его чемодане и сумке были обнаружены 32 единицы товаров коммерческого назначения - обувь, сумки и верхняя одежда известных брендов (Celine, Chanel, Hermes, Dolce & Gabanna, Dior, Burberry, Louis Vuitton, Prada, Loro Piano), а также ювелирные изделия марки Bulgari, которые ранее не были задекларированы в таможенных органах.

Общая примерная стоимость выявленных предметов составляет 276 000 манатов - по данному факту проводится расследование.

«Таможенная служба ещё раз обращает внимание, что в ряде случаев лица, осуществляющие продажу товаров через социальные сети, пытаются провезти на территорию страны товары в объёме, превышающем установленные нормы, не по правилам торговли, а под видом личного использования. Такие действия противоречат таможенным правилам страны и влекут ответственность», - отмечают в Государственном таможенном комитете.