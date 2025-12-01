В Азербайджане досрочно завершили сезон охоты

Объявленный открытым 10 октября в Азербайджане сезон охоты сегодня завершился.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировала официальный представитель Службы охраны биологического разнообразия Арзу Бабаева.

По её словам, с 1 декабря охота на территории страны запрещается.

«В результате регулярных мониторингов, проводимых совместно с учеными и специалистами, возникла необходимость ограничения охотничьего сезона, поскольку наблюдаемые в последние годы глобальные изменения климата повлияли и на фауну нашей страны. Снижение уровня воды в Каспийском море привело к изменению традиционных мест скопления, отдыха, питания, зимовки и гнездования птиц, а также миграционных маршрутов ряда видов. С учетом вышеизложенного, в настоящее время отслеживаются процессы, происходящие в природе, и в зависимости от результатов будет рассмотрен вопрос о возобновлении или неоткрытии охотничьего сезона», - отмечается в сообщении.

Представитель Службы призвала граждан соблюдать требования законодательства и воздерживаться от незаконной охоты в период, когда охотничий сезон закрыт.