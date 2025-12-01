Фархад Мамедов: Вызовы и неопределенности в период трансформации региона Южного Кавказа

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

После подписания Совместной Декларации со стороны Президента Азербайджана и премьер-министра Армении при свидетельстве Президента США в Вашингтоне 8 августа 2025 года и парафирования текста мирного договора можно констатировать, что были заложены прочные основы формирования новой конфигурации региона Южного Кавказа.

Как отмечалось ранее, меняются опции региона, которые были введены в начале 90-х гг. 20-го века и были релевантными на протяжении 25 лет.

Нынешний период трансформации характеризуется определёнными неопределённостями, которые попытаемся рассмотреть в соответствии с итогами 44-дневной войны 2020 года. Именно итоги войны следует рассматривать в качестве новых опций региона.

Первый итог – Восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

С этим в той или иной форме согласилась сперва Россия (10 ноября 2020 года, хотя Москва и пыталась изменить итоги войны), ЕС/Франция (7 октября 2022 года, хотя потом безуспешно пытались переиграть ситуацию) и США (8 августа 2025 года). В итоге, с роспуском МГ ОБСЕ и Армения признала данный справедливый итог войны.

Второй итог – Мир между Азербайджаном и Арменией.

Армяно-азербайджанский конфликт является классическим этно-территориальным конфликтом. Территориальная составляющая конфликта уже урегулирована в тексте парафированного мирного договора и Совместной Декларации. Мирный процесс обрел инерцию, ясна последовательность шагов для достижения окончательного мирного договора, определены рамки и принципы взаимодействия.

Этническая часть конфликта потребует длительного периода времени, и для достижения этнического мира необходима скоординированная деятельность властей и гражданского общества. В этом направлении уже заложены форматы взаимодействий.

Единственная неопределенность остается в окончательном подписании мирного договора и процесса ратификации. Здесь неопределённостями являются итоги парламентских выборов в Армении и итоги референдума по новой Конституции Армении.

Третий итог – Армяно-турецкая нормализация

Данный процесс полностью зависит от динамики в армяно-азербайджанском треке. Можно сказать, что нормализация отношений между Арменией и Турцией будет вовремя.

Неопределенностью и вызовом в данном направлении являются опять же итоги парламентских выборов и референдума по новой Конституции Армении. Также отмечается внешнее влияние, где могут переусердствовать с безосновательным ускорением.

И четвертый итог - Разблокировка коммуникаций

Здесь неопределенностей больше…

- Режим деятельности TRIPP, который должен быть утвержден Арменией и США, а также согласован с Азербайджаном.

- Модернизация железной дороги в Нахчыване – сроки и ресурсы…

- связка железной дороги из Нахчывана с Турцией и Арменией

- строительство железной дороги Карс-Нахчыван – сроки…

- Каково будет отношение западного сообщества государств к участию российской компании РЖД на территории Армении в случае связки ж/д из Нахчывана в Армению и далее через Гюмри в Карс?! Ведь TRIPP на территории Армении игнорирует российского концессионера…

Таким образом, можно зафиксировать, что период трансформации характеризуется множеством неопределенностей и вызовами… и это нормально…

Главное, что определены рамки взаимодействия и приняты обязательства о решении всех вопросов политико-дипломатическим путем. Темы, по которым есть неопределенности, имеют варианты решений и сроки, к которым должны найти решения. То есть, не все так плохо…

Новые опции, которые задаются региону Южного Кавказа, должны служить, в первую очередь, укреплению независимости и суверенитета государств региона. Также данные опции не должны позволять внешним акторам переводить геополитическую и геоэкономическую конкуренцию между собой из уровня конкуренции на уровень конфликта и открытого противостояния.

