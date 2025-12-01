 Фархад Мамедов: Вызовы и неопределенности в период трансформации региона Южного Кавказа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Фархад Мамедов: Вызовы и неопределенности в период трансформации региона Южного Кавказа

First News Media15:53 - Сегодня
Фархад Мамедов: Вызовы и неопределенности в период трансформации региона Южного Кавказа

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

После подписания Совместной Декларации со стороны Президента Азербайджана и премьер-министра Армении при свидетельстве Президента США в Вашингтоне 8 августа 2025 года и парафирования текста мирного договора можно констатировать, что были заложены прочные основы формирования новой конфигурации региона Южного Кавказа.

Как отмечалось ранее, меняются опции региона, которые были введены в начале 90-х гг. 20-го века и были релевантными на протяжении 25 лет.

Нынешний период трансформации характеризуется определёнными неопределённостями, которые попытаемся рассмотреть в соответствии с итогами 44-дневной войны 2020 года. Именно итоги войны следует рассматривать в качестве новых опций региона.

Первый итог – Восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

С этим в той или иной форме согласилась сперва Россия (10 ноября 2020 года, хотя Москва и пыталась изменить итоги войны), ЕС/Франция (7 октября 2022 года, хотя потом безуспешно пытались переиграть ситуацию) и США (8 августа 2025 года). В итоге, с роспуском МГ ОБСЕ и Армения признала данный справедливый итог войны.

Второй итог – Мир между Азербайджаном и Арменией.

Армяно-азербайджанский конфликт является классическим этно-территориальным конфликтом. Территориальная составляющая конфликта уже урегулирована в тексте парафированного мирного договора и Совместной Декларации. Мирный процесс обрел инерцию, ясна последовательность шагов для достижения окончательного мирного договора, определены рамки и принципы взаимодействия.

Этническая часть конфликта потребует длительного периода времени, и для достижения этнического мира необходима скоординированная деятельность властей и гражданского общества. В этом направлении уже заложены форматы взаимодействий.

Единственная неопределенность остается в окончательном подписании мирного договора и процесса ратификации. Здесь неопределённостями являются итоги парламентских выборов в Армении и итоги референдума по новой Конституции Армении.

Третий итог – Армяно-турецкая нормализация

Данный процесс полностью зависит от динамики в армяно-азербайджанском треке. Можно сказать, что нормализация отношений между Арменией и Турцией будет вовремя.

Неопределенностью и вызовом в данном направлении являются опять же итоги парламентских выборов и референдума по новой Конституции Армении. Также отмечается внешнее влияние, где могут переусердствовать с безосновательным ускорением.

И четвертый итог - Разблокировка коммуникаций

Здесь неопределенностей больше…

- Режим деятельности TRIPP, который должен быть утвержден Арменией и США, а также согласован с Азербайджаном.

- Модернизация железной дороги в Нахчыване – сроки и ресурсы…

- связка железной дороги из Нахчывана с Турцией и Арменией

- строительство железной дороги Карс-Нахчыван – сроки…

- Каково будет отношение западного сообщества государств к участию российской компании РЖД на территории Армении в случае связки ж/д из Нахчывана в Армению и далее через Гюмри в Карс?! Ведь TRIPP на территории Армении игнорирует российского концессионера…

Таким образом, можно зафиксировать, что период трансформации характеризуется множеством неопределенностей и вызовами… и это нормально…

Главное, что определены рамки взаимодействия и приняты обязательства о решении всех вопросов политико-дипломатическим путем. Темы, по которым есть неопределенности, имеют варианты решений и сроки, к которым должны найти решения. То есть, не все так плохо…

Новые опции, которые задаются региону Южного Кавказа, должны служить, в первую очередь, укреплению независимости и суверенитета государств региона. Также данные опции не должны позволять внешним акторам переводить геополитическую и геоэкономическую конкуренцию между собой из уровня конкуренции на уровень конфликта и открытого противостояния.

Источник: телеграм-канал @mneniyefm

Поделиться:
299

Актуально

Точка зрения

Минский процесс закрыт. Чудо: впервые за 30 лет ОБСЕ что-то довела до конца

Политика

Арестован задержанный сотрудниками СГБ Мамед Ибрагимли - ОБНОВЛЕНО

Интервью

«Здесь заседали большевики» и другие мемориалы советской идеологии. Нужно ли их ...

Политика

Арестован председатель ПНФА Али Керимли - ОБНОВЛЕНО

Политика

В Баку состоится международная конференция «Разработка индекса ИИ в исламском мире»

Фархад Мамедов: Вызовы и неопределенности в период трансформации региона Южного Кавказа

Арестован задержанный сотрудниками СГБ Мамед Ибрагимли - ОБНОВЛЕНО

Арестован председатель ПНФА Али Керимли - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В доме Али Керимли проведен обыск в рамках уголовного дела в отношении Рамиза Мехтиева

Стали известны новые серьезные подробности по эпизоду Али Керимли в «деле Рамиза Мехтиева» - ФОТО

Шахин Мустафаев и Мгер Григорян обсудили в Габале вопросы делимитации и безопасности госграницы - ФОТО

Гюльтакин Гаджибейли задержана в Турции

Последние новости

В Сумгайыте произошел пожар, эвакуированы люди

Сегодня, 17:55

Все автобусы на этом маршруте обновлены

Сегодня, 17:22

Секретаря Совбеза Кыргызстана отправили в отставку

Сегодня, 17:13

В Гахе перевернулся автомобиль, есть пострадавший

Сегодня, 17:05

В Грузии учредили партию, выступающую против вступления страны в ЕС и НАТО

Сегодня, 17:00

Началась регистрация детей в частные детские сады

Сегодня, 16:48

Снято ограничение на импорт животных из Грузии

Сегодня, 16:37

Минский процесс закрыт. Чудо: впервые за 30 лет ОБСЕ что-то довела до конца

Сегодня, 16:33

Сын Хачатурова объявлен в розыск

Сегодня, 16:30

В Баку состоится международная конференция «Разработка индекса ИИ в исламском мире»

Сегодня, 16:20

В Самухе супружеская пара отравилась угарным газом

Сегодня, 16:17

В «Nar» растут эмоции - 6-й автомобиль ждёт своего владельца

Сегодня, 16:10

Сын Рамиза Мехтиева освобождён от должности замминистра по чрезвычайным ситуациям

Сегодня, 16:07

Мирзоян отправился в Брюссель на переговоры

Сегодня, 16:00

В Азербайджане досрочно завершили сезон охоты

Сегодня, 15:58

Фархад Мамедов: Вызовы и неопределенности в период трансформации региона Южного Кавказа

Сегодня, 15:53

Chanel, Hermes и Bulgari: Пассажир попытался провезти через «зелёный коридор» товары на 276 000 манатов - ФОТО

Сегодня, 15:50

Арестован задержанный сотрудниками СГБ Мамед Ибрагимли - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:44

Азербайджанский историк предложил демонтировать памятник Айне Султановой и воздвигнуть - Топчибашеву

Сегодня, 15:30

«Пора признать реальность»: Британия ищет пути обратно к ЕС

Сегодня, 15:23
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30