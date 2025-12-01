Арестован задержанный сотрудниками СГБ Мамед Ибрагимли - ОБНОВЛЕНО

Избрана мера пресечения в отношении задержанного СГБ советника председателя ПНФА, члена президиума партии Мамеда Ибрагимли.

Как сообщает 1news.az, такое решение принял Сабаильский районный суд г. Баку.

По решению суда в отношении М.Ибрагимли была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца 15 дней.

12:50

Предъявлено обвинение Мамеду Ибрагимли, задержанному сотрудниками СГБ.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на информированный источник, ему предъявлено обвинение по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства).

Читайте по теме:

Али Керимли и Мамед Ибрагим привлечены к следствию в качестве подозреваемых по делу Рамиза Мехтиева