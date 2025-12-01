Мирзоян отправился в Брюссель на переговоры

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 2-3 декабря будет находиться в Брюсселе с рабочим визитом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на МИД РА, 2 декабря состоится 6-е заседание Совета партнёрства Армения-ЕС с участием делегации во главе с Араратом Мирзояном. После обсуждений министр иностранных дел РА, Верховный представитель ЕС по вопросам Европейского союза Кая Каллас и комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос проведут совместную пресс-конференцию.

3 декабря министр Мирзоян выступит с речью на 2-м саммите Форума гражданского общества Восточного партнёрства. Запланированы также двусторонние встречи.