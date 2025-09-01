Подвершегося насилию ребенка поместят в приют - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Ребенок, подвергшийся жестокому обращению предположительно со стороны своей тети в Сабунчинском районе Баку, будет направлен в приют.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, по факту в отделении полиции проводится расследование.

По словам представителя пресс-службы МВД Джасарата Генберли, назначены экспертизы для установления степени телесных повреждений. Одновременно ведется работа с госструктурами по лишению опекунства и размещению ребенка в специализированном учреждении.

МВД начало расследование в отношении несовершеннолетнего, который, предположительно, подвергся пыткам в Сабунчинском районе.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел в ответ на запрос Report.

Отмечается, что по данному факту проводятся соответствующие следственные действия.

В Сабунчинском районе Баку проводится расследование в отношении несовершеннолетнего ребёнка, который, предположительно, подвергся пыткам со стороны своей тёти.

Председатель Общественного объединения помощи женщинам «Чистый мир» Мехрибан Зейналова сообщила Report, что о насилии над ребёнком сообщили соседи:

«Отец и мать ребёнка скончались, и он живёт со своей тётей. Мы уже связались с сотрудниками полиции. Представители районной Исполнительной власти и сотрудники полиции сейчас направляются на место происшествия. Более подробная информация будет предоставлена позже».

В ответ на запрос Report в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей сообщили, что по факту ведётся расследование:

«В связи с инцидентом, произошедшим на территории Сабунчинского района города Баку, незамедлительно были установлены контакты с соответствующими ведомствами. В настоящее время комиссия по защите прав детей при Исполнительной власти Сабунчинского района и сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в семье, где проживает ребёнок. Другие сведения об инциденте станут известны в ходе расследования».