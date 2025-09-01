Хуситы подтвердили гибель 11 членов своего правительства
Движение "Ансар Аллах" подтвердило гибель 11 членов правительства, сформированного для управления подконтрольной хуситам территории Йемена.
Об этом сообщило принадлежащее йеменским повстанцам информационное агентство Saba.
В результате израильского удара, нанесенного 28 августа по йеменской столице Сане, погибли министр юстиции Муджахид Ахмед, министр экономики Муин аль-Махакри, министр сельского хозяйства Радван ар-Рубаи, министр иностранных дел Джамаль Амер, министр энергетики Али Хасан, министр культуры Али аль-Яфаи, министр труда Самир Баджала, министр информации Хашем Шарафаддин, министр спорта Мухаммед аль-Маулид, глава канцелярии правительства Мухаммед аль-Кабси, а также секретарь совета министров Захид аль-Амди.
Ранее источник ТАСС в движении "Ансар Аллах" сообщил, что не менее 10 членов правительства хуситов стали жертвой израильской операции. В субботу повстанцы официально подтвердили гибель главы правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави, преемником которого стал его первый заместитель Мухаммед Мифтах.
Источник: ТАСС