 Хуситы подтвердили гибель 11 членов своего правительства | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Хуситы подтвердили гибель 11 членов своего правительства

First News Media11:53 - Сегодня
Хуситы подтвердили гибель 11 членов своего правительства

Движение "Ансар Аллах" подтвердило гибель 11 членов правительства, сформированного для управления подконтрольной хуситам территории Йемена.

Об этом сообщило принадлежащее йеменским повстанцам информационное агентство Saba.

В результате израильского удара, нанесенного 28 августа по йеменской столице Сане, погибли министр юстиции Муджахид Ахмед, министр экономики Муин аль-Махакри, министр сельского хозяйства Радван ар-Рубаи, министр иностранных дел Джамаль Амер, министр энергетики Али Хасан, министр культуры Али аль-Яфаи, министр труда Самир Баджала, министр информации Хашем Шарафаддин, министр спорта Мухаммед аль-Маулид, глава канцелярии правительства Мухаммед аль-Кабси, а также секретарь совета министров Захид аль-Амди.

Ранее источник ТАСС в движении "Ансар Аллах" сообщил, что не менее 10 членов правительства хуситов стали жертвой израильской операции. В субботу повстанцы официально подтвердили гибель главы правительства Ахмеда Галеба ар-Рахави, преемником которого стал его первый заместитель Мухаммед Мифтах.

Источник: ТАСС

Поделиться:
265

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» в Тяньцзине - ФОТО

Политика

Минская группа ОБСЕ прекратила существование

Общество

Будет ли перенесено начало учебного года в Азербайджане в связи с Формулой-1?

Общество

Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра социальной реабилитации для ...

В мире

В Афганистане число жертв землетрясения возросло до 800 - ОБНОВЛЕНО

Путин: Турция продолжит играть особую роль в украинском урегулировании

Президент Грузии посетовал на отсутствие должного внимания к стране со стороны Трампа

Хуситы подтвердили гибель 11 членов своего правительства

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Переговоры Зеленского и Путина могут пройти в Турции

Эрдоган: Турция внесет вклад в безопасность Украины после установления мира

«Привет Пашиняну»: армянских экспортеров не пропускают в Россию

Нетаньяху объявил о признании «геноцида армян», реакция Турции не заставила себя ждать

Последние новости

Фархад Мамедов: Фашистский режим Моди желает продолжения конфликтов

Сегодня, 15:13

Группы SABAH будут созданы еще в 5 университетах

Сегодня, 15:10

Кадры спасения девушки, которая тонула в Каспийском море - ВИДЕО

Сегодня, 15:00

Минская группа ОБСЕ прекратила существование

Сегодня, 14:50

«Байер» объявил об отставке тен Хага с поста главного тренера команды

Сегодня, 14:45

Будет ли перенесено начало учебного года в Азербайджане в связи с Формулой-1?

Сегодня, 14:40

Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра социальной реабилитации для детей «Tut Əlimdən» - ФОТО

Сегодня, 14:35

Президент Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» в Тяньцзине - ФОТО

Сегодня, 14:30

Пакистан восстановил дипотношения с Арменией после согласования с Азербайджаном

Сегодня, 14:22

Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на вступление в ШОС

Сегодня, 14:15

Устроивший пожар в Лянкяранском районе привлечён к ответственности

Сегодня, 13:55

Арзу Алиева поделилась публикацией из китайского города Тяньцзинь - ФОТО

Сегодня, 13:43

Прогноз погоды на 2 сентября в Азербайджане

Сегодня, 13:35

МИД Азербайджана выразил соболезнования Афганистану

Сегодня, 13:18

В Афганистане число жертв землетрясения возросло до 800 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:05

Повыситься ли стоимость проезда в общественном транспорте? – Официальный ответ

Сегодня, 13:00

Пиастри сохраняет лидерство, Норрис остался вне подиума

Сегодня, 12:55

Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - ФОТО

Сегодня, 12:52

«Sanremo Junior разделил мою жизнь на «до» и «после» - Джамал Гасымов о первом международном успехе и не только - ВИДЕО

Сегодня, 12:50

Оверчук высказался о сотрудничестве России и Азербайджана

Сегодня, 12:47
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05