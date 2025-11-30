Али Керимли и Мамед Ибрагим привлечены к следствию в качестве подозреваемых по делу Рамиза Мехтиева

Председатель Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли и его однопартиец Мамед Ибрагим привлечены к следствию в качестве подозреваемых.

Как сообщалось ранее, вчера сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) провели обыск в домах Али Керимли и Мамеда Ибрагима, после чего они были доставлены в СГБ и допрошены.

Как передает 1news.az со ссылкой на компетентные источники, сегодня стало известно, что оба лица уже привлечены к следствию в качестве подозреваемых по уголовному делу, расследуемому в СГБ в отношении бывшего главы Администрации президента Рамиза Мехтиева.

Обвинения им пока не предъявлены.

