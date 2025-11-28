Ермак сделал заявление из-за обысков у него дома - ОБНОВЛЕНО

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что НАБУ и САП проводят обыски не только в его офисе, но и у него дома.

«Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет».

Ермак уверяет, что предоставил антикоррупционерам «полный доступ к квартире»:

«На месте – мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны – полное содействие».

Из сообщения Ермака не ясно, находится ли он сам на месте обысков.

11:37

Обыски, проводимые антикоррупционными органами Украины у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, связаны с расследованием дела о коррупции в энергетике, сообщает корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на источники.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования.

"Мои источники говорят мне, что обыски в киевском доме Андрея Ермака... связаны с расследованием... предполагаемой коррупции в энергосекторе Украины", - написал Миллер в соцсети X.

10:30

В пятницу, 28 ноября, в Киеве проходят обыски у одного из главных украинских чиновников Андрея Ермака.

НАБУ и САП в настоящее проводят обыски у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Ситуация разворачивается в правительственном квартале Киева, пишет депутат Рады Ярослав Железняк, пишут украинские СМИ.

Характер претензий правоохранительных органов не уточняется. Известно, что ордер получили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Существует вероятность связи обысков с расследованием по делу опального украинского предпринимателя и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича. Бизнесмена обвиняют в хищении из государственного бюджета.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее внезапно отписался от главы своего офиса Андрея Ермака в социальной сети. Судя по всему, украинские политики взаимно перестали следить за профилями друг друга.