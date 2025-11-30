Что грозит бойцу ММА, избившему блогера-азербайджанца в прямом эфире?

Российский адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри (Калинов) считает, что бойцу поп-ММА Шовхалу Чурчаеву за избиение блогера Субхана Мамедова может грозить наказание в виде крупных штрафов и заключения на срок до пяти лет.

Напомним, что избиение произошло в Дубае прямо во время стрима блогера, ему были нанесены серьёзные телесные повреждения.

Также юрист добавил, что если будет суд, то будет рассматриваться, в каком эмирате это было сделано, какой человек совершил преступление и есть ли у него паспорт ОАЭ.

«Может грозить депортация, запрет на въезд и иные правовые последствия. Последствия для бойца ММА будут, возможно, серьезные. В ОАЭ даже оскорбление на улице может привести к году тюрьмы и к крупному штрафу», — отметил адвокат.

Субхан Мамедов родился в Москве, а стал известен в Сети благодаря выпуску пранков в Instagram и на YouTube. Он также выпустил несколько треков - DMZ, "Ты знай" и других, а также выкладывал ролики, посвященные автомобильной тематике. В своих соцсетях мужчина демонстрировал роскошный образ жизни.

Источник: Газета.Ru

