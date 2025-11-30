Число жертв пожара в Гонконге выросло до 146 человек

Пожар, произошедший ранее на этой неделе в жилом комплексе в Гонконге, унес жизни 146 человек, сообщает в воскресенье Sky News.

Кроме того, в полиции пока не установили судьбу еще 100 человек.

Ранее сообщалось о 128 погибших.

Пожар произошел в жилом комплексе Wang Fuk Court в округе Тайпоу в минувшую среду. Изначально загорелись бамбуковые строительные леса и строительная сетка, расположенные с внешней стороны одного из зданий. Огонь быстро распространился и вскоре охватил другие дома.

В информации о жилом комплексе говорится, что в нем было почти 2 тыс. квартир, где проживали около 4,8 тыс. человек, в том числе много пожилых людей. Комплекс был построен в 1980-х годах.

Источник: Интерфакс

Читайте по теме:

В жилом комплексе в Гонконге не сработала пожарная сигнализация

Число погибших во время крупного пожара в Гонконге выросло до 128 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО