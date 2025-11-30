Число жертв пожара в Гонконге выросло до 146 человек
Пожар, произошедший ранее на этой неделе в жилом комплексе в Гонконге, унес жизни 146 человек, сообщает в воскресенье Sky News.
Кроме того, в полиции пока не установили судьбу еще 100 человек.
Ранее сообщалось о 128 погибших.
Пожар произошел в жилом комплексе Wang Fuk Court в округе Тайпоу в минувшую среду. Изначально загорелись бамбуковые строительные леса и строительная сетка, расположенные с внешней стороны одного из зданий. Огонь быстро распространился и вскоре охватил другие дома.
В информации о жилом комплексе говорится, что в нем было почти 2 тыс. квартир, где проживали около 4,8 тыс. человек, в том числе много пожилых людей. Комплекс был построен в 1980-х годах.
Источник: Интерфакс
