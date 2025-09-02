 Стали известны имена раненых в тяжёлом ДТП в Самухе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Стали известны имена раненых в тяжёлом ДТП в Самухе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова16:50 - Сегодня
Стали известны имена раненых в тяжёлом ДТП в Самухе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Стали известны имена пострадавших в дорожно-транспортным происшествием в Самухском районе.

1news.az со ссылкой на APA, представляет имена пострадавших в аварии:

Э. Алиев, 1994 года рождения;

С. Гафарова, 1993 года рождения;

Н. Алиев, 1972 года рождения;

Ш. Алиев, 2023 года рождения;

Э. Бехбудов, 2001 года рождения;

Ф. Алиев, 2025 года рождения, а также ещё один человек.

Сообщается, что их состояние оценивается как средней степени тяжести.

16:25

В связи с дорожно-транспортным происшествием в Самухском районе, 2 сентября около 11:10 утра семь человек (пять мужчин и две женщины) были доставлены в отделение скорой помощи Центральной районной больницы Самуха.

Как сообщили 1news.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), пострадавшим с различными травмами была оказана первая медицинская помощь.

Затем они были перевезены в медицинские учреждения при Объединённой городской больнице Гянджи для получения более квалифицированной помощи.

В настоящее время пострадавшие проходят обследование в отделениях скорой помощи больниц имени академика З. Мамедова и Аббаса Саххата.

16:13

В Самухском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент зарегистрирован на дороге Кюр. Автомобиль марки «ВАЗ 2107», которым управлял житель посёлка Гараагаджлы Р.Бехбудов, 1967 года рождения, столкнулся со встречным автомобилем Hyundai.

В результате аварии водитель Р.Бехбудов скончался. В больницу с различными травмами доставлены 6 пассажиров, находившихся в машине, в том числе житель того же посёлка Э.Бехбудов, 2001 года рождения, и двое несовершеннолетних.

По данному факту ведётся расследование.

Поделиться:
842

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл на поезде из китайского города ...

Общество

Информация о голодовке террориста армянского происхождения в тюрьме не ...

Общество

В Лачинском международном аэропорту будет создан пункт пропуска через ...

Политика

Новый посол ЕС прибыла в Азербайджан

Общество

Информация о голодовке террориста армянского происхождения в тюрьме не соответствует действительности

Часть улиц Баку временно станет недоступна для транспорта

В Баку задержан истязавший подростка опекун

Азербайджан и Бразилия будут сотрудничать в сфере образования

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В Баку мопедист избил водителя посреди дороги - ВИДЕО

В Азербайджане наложен арест на криптовалюту

127 абитуриентов, набравших более 600 баллов, выбрали Карабахский университет

Бакинский метрополитен прокомментировал информацию о возможном повышении тарифа на проезд

Последние новости

В Ереване еще на месяц продлили арест архиепископа Микаеля Аджапахяна

Сегодня, 21:00

Cостоялась встреча посла Азербайджана в Марокко с мэром города Рабат - ФOTO

Сегодня, 20:40

Информация о голодовке террориста армянского происхождения в тюрьме не соответствует действительности

Сегодня, 20:20

Часть улиц Баку временно станет недоступна для транспорта

Сегодня, 20:00

В Баку задержан истязавший подростка опекун

Сегодня, 19:45

Трамп захотел открыть больше психбольниц в США

Сегодня, 19:30

Азербайджан и Бразилия будут сотрудничать в сфере образования

Сегодня, 19:20

Али Лариджани: Путь к диалогу между Ираном и США не закрыт

Сегодня, 19:00

Азербайджанские шахматисты отличились на турнире в Tурции - ФОТО

Сегодня, 18:50

В российских школах запретили слова «толерантность» и «семейное насилие»

Сегодня, 18:35

Рютте: Новые ракеты РФ угрожают всей Европе

Сегодня, 18:20

Вице-президент Бразилии высоко оценил вклад Азербайджана в глобальную климатическую повестку - ФOTO

Сегодня, 18:04

Пожар возле магистрали Алят-Астара

Сегодня, 17:33

В Лачинском международном аэропорту будет создан пункт пропуска через госграницу

Сегодня, 17:19

В Израиле началась масштабная мобилизация резервистов

Сегодня, 17:00

Как сложится судьба подростка, избитого опекуном?

Сегодня, 16:56

Новый посол ЕС прибыла в Азербайджан

Сегодня, 16:53

Стали известны имена раненых в тяжёлом ДТП в Самухе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:50

В Ханкенди на месте снесенного «МИДа» сепаратистов появится современный центр управления архитектурой - ФОТО

Сегодня, 16:45

Письмо в редакцию. Почему платная трасса Баку-Губа становится невидимой ночью?

Сегодня, 16:30
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05