Стали известны имена раненых в тяжёлом ДТП в Самухе - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Стали известны имена пострадавших в дорожно-транспортным происшествием в Самухском районе.

1news.az со ссылкой на APA, представляет имена пострадавших в аварии:

Э. Алиев, 1994 года рождения;

С. Гафарова, 1993 года рождения;

Н. Алиев, 1972 года рождения;

Ш. Алиев, 2023 года рождения;

Э. Бехбудов, 2001 года рождения;

Ф. Алиев, 2025 года рождения, а также ещё один человек.

Сообщается, что их состояние оценивается как средней степени тяжести.

16:25

В связи с дорожно-транспортным происшествием в Самухском районе, 2 сентября около 11:10 утра семь человек (пять мужчин и две женщины) были доставлены в отделение скорой помощи Центральной районной больницы Самуха.

Как сообщили 1news.az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), пострадавшим с различными травмами была оказана первая медицинская помощь.

Затем они были перевезены в медицинские учреждения при Объединённой городской больнице Гянджи для получения более квалифицированной помощи.

В настоящее время пострадавшие проходят обследование в отделениях скорой помощи больниц имени академика З. Мамедова и Аббаса Саххата.

16:13

В Самухском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент зарегистрирован на дороге Кюр. Автомобиль марки «ВАЗ 2107», которым управлял житель посёлка Гараагаджлы Р.Бехбудов, 1967 года рождения, столкнулся со встречным автомобилем Hyundai.

В результате аварии водитель Р.Бехбудов скончался. В больницу с различными травмами доставлены 6 пассажиров, находившихся в машине, в том числе житель того же посёлка Э.Бехбудов, 2001 года рождения, и двое несовершеннолетних.

По данному факту ведётся расследование.