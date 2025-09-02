В Министерстве науки и образования осуществлены новые назначения

В структуре отдела по связям с общественностью и коммуникациям Министерства науки и образования Азербайджана произошли изменения.

Как сообщили в пресс-службе министерства, внутри отдела были созданы два новых сектора: по работе со СМИ и по цифровым коммуникациям, работе с учреждениями и партнёрами, передает 1news.az.

Руководство сектором по цифровым коммуникациям, работе с учреждениями и партнёрами поручено заместителю начальника отдела Айле Гасановой-Мамедовой, а на должность заведующей сектором по работе со СМИ назначена главный консультант отдела Биллура Гаджизаде.

Создание новых секторов призвано усилить сотрудничество с медиа-субъектами, учреждениями и партнёрами, а также более эффективно организовать работу министерства на цифровых медиаплатформах.

Кроме того, этот шаг направлен на оперативное и достоверное информирование общественности о деятельности министерства, координацию медиа-деятельности подчинённых структур, а также на укрепление информационного обмена и связей с общественностью посредством стратегий в области цифровых медиа.