Штраф за ранний брак: в Зардабе наказаны все причастные - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова16:23 - Сегодня
Помимо предотвращения раннего брака, в Зардабе родители были оштрафованы на 1000 манатов, а владелец заведения, где планировалось провести торжество, - на 1500 манатов.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом написал пресс-секретарь Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Теймур Марданоглу на своей странице.

По его словам, в Комитет поступила информация о готовящемся раннем браке в одном из домов торжеств в Зардабском районе. Данные были немедленно переданы в соответствующие органы, после чего началось расследование. С родителями обеих сторон была проведена разъяснительная беседа о том, что подобные действия запрещены законом, а само торжество было отложено.

Кроме того, в отношении владельца заведения, допустившего проведение мероприятия, был составлен административный протокол и наложен штраф.

14:30

В Зардабском районе предотвратили проведение свадебной церемонии для несовершеннолетней девушки в одном из домов торжеств.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, сотрудники полиции прибыли на место и приняли соответствующие меры в рамках законодательства.

В ходе расследования было установлено, что жениху 32 года, а невесте - 17 лет. С родителями обеих сторон была проведена разъяснительная беседа о недопустимости подобных действий, запрещённых законом. Церемонию пришлось отложить.

Кроме того, в отношении владельца дома торжеств, который допустил проведение мероприятия, был составлен административный протокол, он привлечён к ответственности.

