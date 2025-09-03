 Президент Ильхам Алиев посмотрел в Пекине парад, посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне - ФОТО | 1news.az | Новости
Президент Ильхам Алиев посмотрел в Пекине парад, посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне - ФОТО

First News Media08:30 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев посмотрел в Пекине парад, посвященный 80-летию Победы во Второй мировой войне - ФОТО

3 сентября в столице Китая Пекине состоялся парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли на площадь Тяньаньмэнь в Пекине, чтобы посмотреть парад.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и первая леди Пэн Лиюань встретили Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.

