Дождь, снег и туман охватили большую часть Азербайджана

Объявлены фактические погодные условия по состоянию на 17:00 10 декабря.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Отмечается, что, согласно данным на 17:00 10 декабря, на территории страны продолжается дождливая погода. В Баку и на Абшеронском полуострове осадки носят интенсивный, ливневый характер.

Дождь идет в Огузе, Исмаиллы, Агсу, Гёйчае, Шамахе, Гобустане, Алтыагадже, Халтане, Шабране, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Сабирабаде, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране, Астаре, а в Шахдаге идет снег.

Туман наблюдается в Шаруре, Ордубаде, Садараке, Дашкесане, Шамкире, Балакене, Шеки, Огузе, Габале, Шамахе, Грызе, Халтане, Гёйчае и Лерике.