Специалисты Минобороны Азербайджана встретились с экспертами НАТО - ФОТО

II координационная встреча по тренингу «Инициатива по адаптации возможностей стран-партнеров» между специалистами министерства и экспертами мобильной учебной группы Командования объединенных сил НАТО в Брюнссюме прошла в Баку в рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству (IPCP) между Минобороны Азербайджана и Альянсом на 2025 год.

Генерал-майор Вюгар Аливердиев отметил, что по инициативе мобильной учебной группы НАТО в рамках IPCP между Азербайджаном и Альянсом регулярно проводятся тренинги и курсы с целью ознакомления азербайджанских военнослужащих со стандартами Североатлантического блока, предоставления им знаний об оперативном планировании, процедурах командования и управления, планировании и проведении учений по методике данной организации на оперативном и тактическом уровнях.

Была выражена уверенность в том, что запланированный тренинг внесет важный вклад в дальнейшее углубление сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, повышение уровня оперативной готовности Азербайджанской армии в соответствии со стандартами Альянса, укрепление коллективной безопасности, а также обеспечение мира и стабильности в регионе.

Была отмечена положительная оценка профессиональной деятельности военнослужащих Азербайджанской армии в миротворческих миссиях, а также в других сферах в рамках партнерства с НАТО.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес, и был подписан протокол о взаимопонимании относительно проведения тренинга.

